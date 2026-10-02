 Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev14:30 - Bu gün
Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayonda yerləşən 36 saylı tam orta məktəbdə 21 şagirdin zəhərlənməsinə mağazadan alınan "Chupa Chups" markalı konfetin səbəb olduğu bildirilir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, 2013-cü il təvəllüdlü, həmin məktəbin 8-ci sinif şagirdi C.N. konfeti Saray qəsəbəsində yerləşən mağazaların birindən alıb və sinif yoldaşları ilə birgə yeyib.

Nəticədə özü və daha 20 sinif yoldaşı zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasına müraciət edib.

Hazırda şagirdlərin vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

11:39

Sumqayıtda məktəbdə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə baş verib.

Məsələ ilə bağlı TƏBİB-dən 1news.az-ın cavab olaraq bildirilib ki, bu gün saat 10:20 radələrində 14 nəfər (11 kişi cinsli, 3 qadın cinsli) zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının Yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Qeyd olunub ki, zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasiyentlərin müalicələri müvafiq şöbədə davam etdirilir, vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir.

Eyni zamanda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. 

Bildirilib ki, Sumqayıtda məktəbdə baş verən zəhərlənmə hadisəsi nəzarətdədir

"Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəbdə baş verən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən araşdırma aparılır.
Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində Agentlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir" - açıqlamada qeyd olunub.

Paylaş:
186

Aktual

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident: Gələn il minimum əməkhaqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq

Mövqe

400 manat maaşa 15 saatlıq iş: “Sevimli Dad” iş elanında hansı qayda pozuntuları var? - Vəklldən AÇIQLAMA - FOTO

Mövqe

Keçmiş həyat yoldaşının paylaşımlarını "şantaj" adlandıran rəqqas Nicat Azadlı barəsində cinayət işi açıldı - FOTO - VİDEO - ...

Cəmiyyət

"Poz-Qazan" oyunlarında sentyabrda 22 böyük uduş qazanılıb

Xankəndidə Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdindəki İdarələrarası Mərkəzin İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Şamaxıda şadlıq sarayında 72 ədəd şübhəli araq məhsulu aşkarlanıb - FOTO

Ötən ay dövlət sərhədinin pоzulmasına görə 16 əcnəbi saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Bakının mərkəzində avtomobillər üçün yeni məhdudiyyət – Qaydalar bütün həftəyə şamil ediləcək

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Son xəbərlər

Azərbaycanlı dizayner dünyanın moda sahəsində ən nüfuzlu şəxslərinin siyahısına daxil edilib – FOTO

Bu gün, 15:18

"Poz-Qazan" oyunlarında sentyabrda 22 böyük uduş qazanılıb

Bu gün, 15:11

Xankəndidə Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdindəki İdarələrarası Mərkəzin İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Bu gün, 15:05

Şamaxıda şadlıq sarayında 72 ədəd şübhəli araq məhsulu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ötən ay dövlət sərhədinin pоzulmasına görə 16 əcnəbi saxlanılıb

Bu gün, 14:40

Zəngilanda ilk dəfə “Qarabağa Qayıdış – İlk Texnika Festivalı” keçirilib - FOTO - VIDEO

Bu gün, 14:35

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlərin sayı 21-ə çatıbb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:30

Bakıda qarajdan meyit tapıldı

Bu gün, 14:10

"Kəpəz" Azərbaycanın U-19 millisi ilə heç-heçə edib

Bu gün, 13:56

DİN: Məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqları konfetlə zəhərləməsi iddiası təsdiqini tapmayıb

Bu gün, 13:44

Ötən ay sərhədi pozan 20 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 13:38

Portuqaliyalı hakim Qustavo Korreya ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisinin oyununu idarə edəcək

Bu gün, 13:22

Prezident: Gələn il minimum əməkhaqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq

Bu gün, 13:16

KDR-də Ebola epidemiyası: Ölənlərin sayı 3 982-yə çatıb

Bu gün, 13:00

400 manat maaşa 15 saatlıq iş: “Sevimli Dad” iş elanında hansı qayda pozuntuları var? - Vəklldən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 12:57

Ötən ay sərhədçilər 600 kiloqrama yaxın narkotik tutub

Bu gün, 12:45

Şənbə günü Azərbaycanda güclü yağış yağacaq

Bu gün, 12:42

Keçmiş həyat yoldaşının paylaşımlarını "şantaj" adlandıran rəqqas Nicat Azadlı barəsində cinayət işi açıldı - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:31

Sumqayıtda şagirdlərin zəhərlənməsinin ilkin səbəbi açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 12:15

Şəmkir-Gədəbəy yolunda yük maşını dərəyə aşıb - FOTO

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər