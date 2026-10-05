 Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

1news Redaksiyası12:56 - Bu gün
Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Oktyabrın 6-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.

Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17° isti, gündüz 19-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında, axşam isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 8-13° isti, gündüz 19-24° isti, dağlarda gecə 2-7° isti, gündüz 13-18° isti olacaq.

Paylaş:
46

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Rəsmi

Avstriya səfiri İlham Əliyevə etimadnaməsini azərbaycanca təqdim edib

Rəsmi

İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Pensiya və təqaüdlərin ödəniləcəyi tarix açıqlanıb

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Onlar 2 min manatadək cərimələnə bilərlər

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Jurnalist Əvəz Zeynallı vəfat edib

Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində 9 pillə irəlilədi

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Son xəbərlər

İlham Əliyev Malayziyanın yeni səfirini qəbul edib

Bu gün, 13:15

Pensiya və təqaüdlərin ödəniləcəyi tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:08

Leysan xarakterli yağış yağacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:56

Onlar 2 min manatadək cərimələnə bilərlər

Bu gün, 12:49

Emin Əmrullayev: ““Süni intellekt müəllimi əvəz etməyəcək” fikri bayağıdır”

Bu gün, 12:27

23 Çin vətəndaşı Azərbaycanda təhsil alacaq

Bu gün, 12:24

Avstriya səfiri İlham Əliyevə etimadnaməsini azərbaycanca təqdim edib

Bu gün, 12:11

"Napoli"nin futbolçusu Matias Olivera zədələnib

Bu gün, 12:05

Ramiz Mehdiyevin ittihamı oxunacaq - Bu gün məhkəməsidir

Bu gün, 11:57

Milli Məclisin komitə iclası keçirilir

Bu gün, 11:43

Səfərbərlik Xidmətində 144 nəfərlə bağlı materiallar prokurorluğa göndərilib

Bu gün, 11:39

Azərbaycanın daha 3 boksçusu U-17 Avropa çempionatında növbəti mərhələyə yüksəlib

Bu gün, 11:23

Ağdamdan Kəlbəcər istiqamətində yeni nəqliyyat xətti formalaşır - VİDEO

Bu gün, 11:06

Vəkillərə pulsuz hüquqi yardımın göstərilməsindən əsassız imtina qadağan olunur

Bu gün, 11:03

İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 11:02

Nobel həftəsi başlayır: Zəifləmə dərmanlarının əsasını qoyan araşdırmalar ön planda

Bu gün, 10:55

“PAŞA Holding” fermerlərin imkanlarının genişləndirilməsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 10:52

Bərdənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulmasından 6 il ötür

Bu gün, 10:47

Jalə Əliyeva “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 10:37

İstirahət günlərində aşkarlanan silah-sursat açıqlandı

Bu gün, 10:35
Bütün xəbərlər