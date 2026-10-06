 Süni intellekt və feyklər dünyasında necə itməmək olar: 1news.az-ın baş redaktoru Lənkəranda qızlar üçün master-klass keçirib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Süni intellekt və feyklər dünyasında necə itməmək olar: 1news.az-ın baş redaktoru Lənkəranda qızlar üçün master-klass keçirib - FOTO

1news Redaksiyası09:22 - Bu gün
Süni intellekt və feyklər dünyasında necə itməmək olar: 1news.az-ın baş redaktoru Lənkəranda qızlar üçün master-klass keçirib - FOTO

1news.az-ın baş redaktoru Kəmalə Məmmədova Lənkəranda “Future Skills Academy - Lankaran” təhsil proqramının iştirakçıları üçün master-klass keçirib.

1news.az xəbər verir ki, görüş liderlik, qadınların peşəkar inkişafı, müasir texnologiyalar, süni intellekt, media savadlılığı və rəqəmsal reputasiya mövzularına həsr olunub.

Ayrıca olaraq texnologiyaların paytaxtdan kənarda yaşayan gənclərin karyera imkanlarına təsiri müzakirə edilib. Kəmalə Məmmədovanın sözlərinə görə, rəqəmsal alətlər məsafədən təhsil almağa, məlumatlarla işləməyə, layihələr hazırlamağa və digər ölkələrdən olan müştərilərlə əməkdaşlıq etməyə imkan verir.

“Əsas üstünlüyünüz konkret proqramı bilmək deyil, yenini tez mənimsəmək bacarığınızdır. Texnologiyalar, dil bilikləri, kommunikasiya və tənqidi düşüncə çox güclü kombinasiyadır”, - deyə o bildirib.

Görüşün praktiki hissəsi media savadlılığına həsr olunub. İştirakçılar internetdə məlumatların necə yoxlanılmasını, mənbələrin necə qiymətləndirilməsini və qeyri-müəyyən “ekspertlərə” istinad edən paylaşımların necə tanınmasını müzakirə ediblər.

“On sayt eyni səhvi təkrarlaya bilər. Əsas məsələ mənbələrin sayı deyil, keyfiyyətidir”, - deyə Kəmalə Məmmədova vurğulayıb.

O, həmçinin süni intellekt vasitəsilə hazırlanmış foto, video və mətnlərlə bağlı risklərdən danışıb.

“Baxışların çox olması məlumatın doğru olduğu anlamına gəlmir, insanın özünə əmin danışması isə onu ekspert etmir. Süni intellekt faydalı köməkçi ola bilər, amma vacib faktları ayrıca yoxlamaq lazımdır”, - deyə 1news.az-ın baş redaktoru qeyd edib.

Görüşün digər mövzusu rəqəmsal reputasiya olub. İştirakçılara potensial işəgötürənin internetdə onlar haqqında hansı məlumatları tapa biləcəyini düşünmək təklif olunub.

Master-klassın sonunda baş redaktor qızları beş ildən sonra kim olmaq istədiklərini müəyyənləşdirməyə və bu məqsədə yaxınlaşmağa kömək edəcək konkret bir bacarıq seçməyə çağırıb.

“Öyrənin, sınayın, səhv edin və yenidən başlayın. Texnologiya sizə alətlər verir, amma bu alətlərlə nə edəcəyiniz artıq sizdən asılıdır”, - deyə o vurğulayıb.

Master-klass Azərbaycanın cənub regionundan olan 18-25 yaşlı qızlar üçün nəzərdə tutulmuş, altı aylıq ödənişsiz təhsil proqramı olan “Future Skills Academy - Lankaran” çərçivəsində keçirilib.

Təşəbbüs Yango Azerbaijan tərəfindən İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA), Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Proqrama 100 iştirakçı seçilib.

Təlim proqramına süni intellekt və VibeCoding, məlumatların təhlili, digital marketinq, layihələrin idarə olunması, dizayn, maliyyə savadlılığı, sahibkarlıq, karyera hazırlığı, turizm və hospitality istiqamətləri daxildir.

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