Ötən yay son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub - RƏSMİ
Ötən yay son 10 ilin ən isti fəsillərindən olub.
1news.az xəbər verir ki, bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2026-ci ildə ən maksimal temperatur iyul ayında qeydə alınıb:
"Bakıda və Abşeron yarımadasında 40, Ordubad və Kürdəmirdə isə 41 dərəcə isti müşahidə olunub. Bu da aparılımış çoxillik meteoroloji müşahidə məlumatlarına əsasən, son 10 ilin ən isti yay fəsillərindən olub".
146