 Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

1news Redaksiyası14:00 - Bu gün
Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.

1news.az xəbər verir ki, 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən olimpiya çempionu 1/8 finalda italiyalı Covanni Espozito ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibinə cərimə xalları hesabına məğlub olan H.Heydərov çıxışını başa vurub.

Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Yarışın ilk günündə Azərbaycan millisinin üzvü Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl medal qazanıb. Bu, Azərbaycan cüdo tarixində böyüklər arasında dünya çempionatlarında qazanılan dördüncü qızıl medal, 60 kq çəki dərəcəsində isə ilk dünya çempionluğudur.

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