 Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

1news Redaksiyası16:20 - Bu gün
Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Sabah" - "Neftçi" oyununun vaxtı açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

Qarşılaşma 2027-ci il, yanvarın 23-də baş tutacaq. "Sabah Arena"dakı görüş saat 19:00-da start götürəcək.

Misli Premyer Liqası

II dövrə, XVII tur

22 yanvar (cümə)

16:00. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

Qəbələ şəhər stadionu

19:00. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

Gəncə şəhər stadionu

23 yanvar (şənbə)

14:00. "Şamaxı" – "Zirə"

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Sabah" – "Neftçi"

"Sabah Arena"

24 yanvar (bazar)

15:00. "Qarabağ" – "İmişli"

"Azersun Arena"

17:30. "Turan Tovuz" – "Şəfa"

Tovuz şəhər stadionu

Paylaş:
190

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyədəki helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verdi

Mövqe

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Cəmiyyət

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

İdman

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu oldu - Foto - Video

UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Gənclər arasında dünya çempionatında Azərbaycanı 14 cüdoçu təmsil edəcək

Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya ikincisi olub

Emin Abbasov Səbail Futbol Klubunun prezidentinin müşaviri təyin olunub

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

Son xəbərlər

Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

Bu gün, 17:54

Azərbaycanda dəmir yolu ilə sərnişindaşımada rekord göstərici qeydə alınıb

Bu gün, 17:44

Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:43

Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:29

Babək Hüseynov: SOCAR 40%-dən yüksək neftvermə əmsalına nail olmağı hədəfləyir

Bu gün, 17:27

Yollarda ölüm və xəsarətlər: - Qəzaları azaltmaq üçün nə dəyişməlidir? - BDYPİ və ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 17:13

Güclü külək əsəcək – XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:07

“Laçından keçən ulduzlar” adlı yaradıcılıq gecəsi keçirildi - FOTO

Bu gün, 17:07

Nərimanovda kafedə baş verən insidentlə bağlı cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:58

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində maliyyə savadlılığı və kibertəhlükəsizlik mövzusunda təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:54

Bakıda skuterlərdən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 16:43

Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

Bu gün, 16:20

Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

Bu gün, 16:10

Polad Həşimovun anasının son vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 15:59

Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu oldu - Foto - Video

Bu gün, 15:59

Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 388 məhkəmə işinə cavabdeh qismində cəlb olunub

Bu gün, 15:46

Yeməkdən gündəlik alış-verişə: çatdırılma səbətlərində nə var? - FOTO

Bu gün, 15:34

Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib

Bu gün, 15:24

Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq

Bu gün, 15:15

Naxçıvanda yük maşınında 29,4 kiloqram metamfetamin tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:10
Bütün xəbərlər