 Media və Yayım Şurası: Azərbaycanın BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaqa əlaqələndirilməsi dezinformasiyadır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Media və Yayım Şurası: Azərbaycanın BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaqa əlaqələndirilməsi dezinformasiyadır

1news Redaksiyası10:36 - Bu gün
Media və Yayım Şurası: Azərbaycanın BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaqa əlaqələndirilməsi dezinformasiyadır

Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası Almaniyanın Federal Kəşfiyyat Xidmətinin (BND) keçmiş rəhbəri August Hanninglə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində Azərbaycanın adının hallandırılması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

1news.az xəbər verir ki, şuradan verilən açıqlamada qeyd olunub ki, Azərbaycanın sözügedən istintaq işi ilə əlaqələndirilməsi ilə bağlı xarici media resurslarında yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakteri daşıyır.

Bildirilib ki, Almaniyanın “Der Spiegel” nəşrinin ilkin mənbə kimi yaydığı, daha sonra “Reuters”, AFP, “France 24”, “The Times”, “The Telegraph” və digər beynəlxalq media resurslarında tirajlanan iddiaların rəsmi mənbəyə istinad edilmədən fakt kimi təqdim olunması ciddi narahatlıq doğurur.

Media və Yayım Şurası bu cür materialların yayılmasını informasiya manipulyasiyası kimi qiymətləndirib. Şuranın açıqlamasına görə, yayılan məlumatların məqsədi son dövrlərdə inkişaf edən Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinə xələl gətirməkdir.

Açıqlamada həmçinin beynəlxalq media subyektləri peşəkar jurnalistikanın əsas prinsiplərinə, o cümlədən dəqiqlik, obyektivlik, etibarlı mənbələrə istinad və məlumatların yoxlanılması qaydalarına riayət etməyə çağırılıb.

Şura həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasının və ictimai rəyin manipulyasiya edilməsinin yolverilməz olduğunu vurğulayıb.

Paylaş:
221

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Rəsmi

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Dünya

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Cəmiyyət

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

Cəmiyyət

AnewZ: BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaq Azərbaycana aid deyil

Qaradağda yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

Psixotrop dərman qalmaqalı olan bağçanın direktoru işdən çıxarıldı

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında süni intellekt əsaslı yeni funksiya tətbiq edilib

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Avtovağzal” stansiyasında ölüm hadisəsi baş verib

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Son xəbərlər

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

Bu gün, 16:59

AnewZ: BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaq Azərbaycana aid deyil

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 16:45

Qaradağda yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:31

"Arsenal" Mikel Arteta ilə uzunmüddətli müqavilə imzaladığını açıqlayıb

Bu gün, 16:27

Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"

Bu gün, 16:09

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Bu gün, 16:06

Psixotrop dərman qalmaqalı olan bağçanın direktoru işdən çıxarıldı

Bu gün, 15:51

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Bu gün, 15:35

Paşinyan Putinə zəng etdi

Bu gün, 15:24

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında süni intellekt əsaslı yeni funksiya tətbiq edilib

Bu gün, 15:22

Azərbaycanda daha 12 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

Bu gün, 15:04

Ağadadaş Salyanski: "U-21 millisindəki nəticəmiz həmişə yadımızda qalacaq"

Bu gün, 14:45

Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Zafer Tarıkdaroğlu: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişləri məmnuniyyətlə qarşılayırıq

Bu gün, 14:13

Serbiya rəsmisi: Azərbaycanla münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir

Bu gün, 13:53

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Bu gün, 13:40

"Çelsi" 16 yaşlı hücumçusu Eduardo Konseysaonun transferi üçün hərəkətə keçib

Bu gün, 13:21

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

Bu gün, 13:08

Motosiklet qaçıran üç şəxs saxlanıldı

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər