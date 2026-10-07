 FHN havaların soyuması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

FHN havaların soyuması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

1news Redaksiyası10:56 - Bu gün
FHN havaların soyuması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Havaların soyuması ilə elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlara olan tələbat artdığı halda məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, o cümlədən qeyri-standart və ya kustar üsulla hazırlanmış qaz və elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadə, elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsi, ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və ya partlayışa səbəb ola bilər.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) əhaliyə müraciət edib.

Bildirilib ki, bəzi vətəndaşlar, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşma, o cümlədən yol verilən səhlənkarlıqlar sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır, insan itkisi, eləcə də əmlaka və infrastruktura vurulan ziyanla nəticələnir.

"Yanğın baş verərkən təhlükəsizliyinizi təmin etmək üçün ağız və burnunuzu nəm parça materialı (dəsmal, şərf, paltar və s.) ilə tutub əyilərək və ya sürünərək hərəkət edin, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutun, yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlayın, mənzili tərk etmək mümkün deyilsə eyvanda və ya pəncərənin yanında dayanaraq yanğınsöndürənləri gözləyin, binanı tərk etmək üçün liftdən istifadə etməyin. Yanğın çoxmərtəbəli binaların elektrik şaxtasında, mənzillərində və müxtəlif sahələrində baş verdikdə isə digər mənzillərin sakinləri xilasedicilər gələnədək mənzili tərk etməməli və giriş qapısının ətrafını nəm parça materialı ilə tutub tüstüdən qorunmalıdır", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
155

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Rəsmi

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Dünya

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Cəmiyyət

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

Cəmiyyət

AnewZ: BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaq Azərbaycana aid deyil

Qaradağda yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

Psixotrop dərman qalmaqalı olan bağçanın direktoru işdən çıxarıldı

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında süni intellekt əsaslı yeni funksiya tətbiq edilib

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Bakının iki əsas yolunda sürət həddi endirildi

Qəbələ yeni qastronomiya destinasiyası kimi mövqeyini gücləndirir - FOTO

Son xəbərlər

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

Bu gün, 16:59

AnewZ: BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaq Azərbaycana aid deyil

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 16:45

Qaradağda yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:31

"Arsenal" Mikel Arteta ilə uzunmüddətli müqavilə imzaladığını açıqlayıb

Bu gün, 16:27

Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"

Bu gün, 16:09

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Bu gün, 16:06

Psixotrop dərman qalmaqalı olan bağçanın direktoru işdən çıxarıldı

Bu gün, 15:51

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Bu gün, 15:35

Paşinyan Putinə zəng etdi

Bu gün, 15:24

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında süni intellekt əsaslı yeni funksiya tətbiq edilib

Bu gün, 15:22

Azərbaycanda daha 12 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

Bu gün, 15:04

Ağadadaş Salyanski: "U-21 millisindəki nəticəmiz həmişə yadımızda qalacaq"

Bu gün, 14:45

Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Zafer Tarıkdaroğlu: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişləri məmnuniyyətlə qarşılayırıq

Bu gün, 14:13

Serbiya rəsmisi: Azərbaycanla münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir

Bu gün, 13:53

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Bu gün, 13:40

"Çelsi" 16 yaşlı hücumçusu Eduardo Konseysaonun transferi üçün hərəkətə keçib

Bu gün, 13:21

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

Bu gün, 13:08

Motosiklet qaçıran üç şəxs saxlanıldı

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər