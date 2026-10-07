Xalq artisti əməliyyat edildi
Xalq artisti, diktor Ofeliya Sənani Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərahiyyə Klinikasında əməliyyat olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a Xalq artistinin qızı Lalə Sənan məlumat verib.
"Hazırda səhhəti normaldır", - deyə L.Sənan əlavə edib.
Qeyd edək ki, Ofeliya Sənani oktyabrın 5-də əvvəlcə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib, həmin gün saat 21 radələrində isə ailəsinin yazılı iltizamnaməsi əsasında digər tibb müəssisəsinə təxliyə olunub.
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