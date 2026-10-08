 Lirə, rubl, avro ucuzlaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Lirə, rubl, avro ucuzlaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

1news Redaksiyası09:25 - Bu gün
Lirə, rubl, avro ucuzlaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0345 manata, Rusiyanın 100 rublu 1,9883 manata, avro isə 1,9048 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9048

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1824

1 Belarus rublu

BYN

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,127

1 Çexiya kronu

CZK

0,078

1 Çin yuanı

CNY

0,2536

1 Danimarka kronu

DKK

0,2548

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6547

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2166

1 Hindistan rupisi

INR

0,0176

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2455

1 İsveç kronu

SEK

0,1701

1 İsveçrə frankı

CHF

2,0409

1 İsrail şekeli

ILS

0,5546

1 Kanada dolları

CAD

1,1919

1 Küveyt dinarı

KWD

5,4759

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,38

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5205

1 Moldova leyi

MDL

0,0954

1 Norveç kronu

NOK

0,1776

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0144

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6114

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4351

1 Rumıniya leyi

RON

0,3558

100 Rusiya rublu

RUB

1,9883

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0162

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3278

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4528

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,2987

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0345

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0379

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0743

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9526

1 Qızıl

XAU

7025,692

1 Gümüş

XAG

102,1051

1 Platin

XPT

2837,827

1 Palladium

XPD

1945,8965

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