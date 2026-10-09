 Yağış yağacaq, duman olacaq - Şənbə gününü havası açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yağış yağacaq, duman olacaq - Şənbə gününü havası açıqlandı

1news Redaksiyası13:10 - Bu gün
Yağış yağacaq, duman olacaq - Şənbə gününü havası açıqlandı

Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 10-da fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, gecə yarımadanın bəzi yerlərində intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-17° isti, gündüz 19-21° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, 9-dan 10-na keçən gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 11-16° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 2-6° isti, gündüz 7-12° isti olacaq.

Paylaş:
90

Aktual

Cəmiyyət

Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Nobel Sülh mükafatı Navi Pillaya verildi – O, kimdir?

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, duman olacaq - Şənbə gününü havası açıqlandı

İqtisadiyyat

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 1200 manata yaxınlaşıb

Cəmiyyət

9 ayda 9 velosipedçi ölüb, 8-i yaralanıb – BDYPİ-dən çağır

İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB-nin iştirakçı ölkələrinin milli stendləri ilə tanış olub

"Silk Way West Airlines" "CargoAi" vasitəsilə rəqəmsal bronlaşdırma imkanlarını genişləndirir

Nobel Sülh mükafatı Navi Pillaya verildi – O, kimdir?

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Son xəbərlər

9 ayda 9 velosipedçi ölüb, 8-i yaralanıb – BDYPİ-dən çağır

Bu gün, 14:22

İlham Əliyev Türkmənbaşıda MDB-nin iştirakçı ölkələrinin milli stendləri ilə tanış olub

Bu gün, 14:13

"Silk Way West Airlines" "CargoAi" vasitəsilə rəqəmsal bronlaşdırma imkanlarını genişləndirir

Bu gün, 13:40

Nobel Sülh mükafatı Navi Pillaya verildi – O, kimdir?

Bu gün, 13:20

M4 avtomobil yolunda yol hərəkəti təhlükəsizliyi artırılıb

Bu gün, 13:13

Yağış yağacaq, duman olacaq - Şənbə gününü havası açıqlandı

Bu gün, 13:10

Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

Aqil Şirinov: Texnologiyaların inkişafı ailəvi və mənəvi dəyərlərin ötürülməsi qarşısında yeni çağırışlar yaradır

Bu gün, 12:50

Zöhrab Əliyev: Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir

Bu gün, 12:40

PAŞA Bank həssas qruplardan olan gənclərin inkişafına dəstək göstərir

Bu gün, 12:33

Vüqar Zifəroğlu: Bəzi gənclər valideynləri ilə deyil, süni intellektlə məsləhətləşirlər

Bu gün, 12:26

Bakıda NATO-nun təlim kursu keçirilir - FOTO

Bu gün, 12:19

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 1200 manata yaxınlaşıb

Bu gün, 11:56

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiq dairəsi genişləndirilib

Bu gün, 11:52

Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edib YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 11:24

Komitə sədri: Məqsəd milli kimliyinə bağlı, müasir dünyagörüşlü gənclər yetişdirməkdir

Bu gün, 11:22

Zelim Kotsoyev Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə start verib

Bu gün, 11:17

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dolları ötüb

Bu gün, 11:13

Kamaləddin Qafarov:  İki region arasında yeni əlaqələr məkanı formalaşır

Bu gün, 11:10

Fərid Qayıbov: Gənclərimiz bu gün bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atırlar

Bu gün, 11:07
Bütün xəbərlər