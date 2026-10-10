Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 30,95 milyon ABŞ dolları dəyərində 19 min 947 ton albalı və gilas ixrac edib.
1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 49 %, kəmiyyət olaraq – 19,2 % çoxdur.
Azərbaycan Rusiyaya 30,72 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 48,7 % çox) 19 min 699 ton (+18,5 %), Qazaxıstana 214 min ABŞ dolları dəyərində (+3,6 dəfə) 228 ton (+3 dəfə), Belarusa 15,4 min ABŞ dolları dəyərində (-48 %) 19,2 ton (+3,8 dəfə) və Honkonqa 1,47 min ABŞ dolları dəyərində (-69 %) 0,73 ton (-31 %) məhsul satıb.
Hesabat dövründə Azərbaycana xarici ölkələrdən 477 min ABŞ dolları dəyərində (+65 %) 351 ton (+37 %) albalı və gilas gətirilib.
Azərbaycan Türkiyədən 327 min ABŞ dolları dəyərində (+5 450 dəfə) 242 ton (+4 840 dəfə), İrandan 146 min ABŞ dolları dəyərində (+0,4 %) 108 ton (+0,4 %), Çilidən 1,59 min ABŞ dolları dəyərində (-53 %) 0,19 ton (-55 %), Çindən 0,88 min ABŞ dolları dəyərində (-54 %) 0,07 ton (-71 %), Avstraliyadan 0,61 min ABŞ dolları dəyərində 0,03 ton məhsul alıb.
Azərbaycan 5 il 11 aylıq aradan sonra Avstraliyadan tədarükü bərpa edib.