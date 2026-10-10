Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib
Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindən oğurlanan bürünc barelyef bərpa edilərək yerinə quraşdırılıb.
1news.az Anews.az-a istinadən xəbər verir ki, barelyefin sentyabrın 9-da yoxa çıxdığı məlum olub.
Həmin gün polis əməkdaşları şübhəli şəxsləri saxlayıb, bir neçə hissəyə mişarlanmış abidəni aşkarlayıblar.
Kompozisiyanın üzərindəki yazılar kəsildiyindən barelyefin yenidən hazırlanmasına qərar verilib. Bərpa işləri dövlət dəstəyi hesabına həyata keçirilib.
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