 FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub

1news Redaksiyası11:42 - Bu gün
FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən bildirilib.

Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış, 40 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 12-si azyaşlı olmaqla 49 nəfər xilas edilib, 9 nəfər xəsarət alıb, 3-ü azyaşlı olmaqla 21 nəfər təxliyə olunub, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 8 nəfərin meyiti təhvil verilib.

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Cəmiyyət

27 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Cəmiyyət

Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur

9 ayda mənzil alanlara nə qədər ƏDV qaytarılıb? - Məbləğ açıqlandı

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qaradağda iti binadan atan şəxs həbs edildi, soyadı açıqlandı

Kəlbəcərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Azərbaycan Hava Yollarının bu günə planlaşdırılan 4 reysi ləğv edilib

Cəbrayıl Şəhəri Günü təntənəli şəkildə qeyd olunub - FOTO

Son xəbərlər

Sərdar Fərəcov: “Vahid geyim tərzinin tətbiqi vaxtında atılmış addımdır və hamımız bunu dəstəkləməliyik”

Bu gün, 13:55

Bankların kredit verərkən gəlirləri hesablaması qaydası dəyişir

Bu gün, 13:49

Kambocanın Baş naziri: Azərbaycanla müdafiə, təhlükəsizlik, təhsil sahələrində münasibətlər mövcuddur

Bu gün, 13:40

İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:30

9 ayda mənzil alanlara nə qədər ƏDV qaytarılıb? - Məbləğ açıqlandı

Bu gün, 13:25

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

Bu gün, 13:17

Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər

Bu gün, 13:00

DİN: İctimai qaydanın kobud şəkildə pozulması ilə bağlı 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:59

Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

Bu gün, 12:54

Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi: Ölənlər var

Bu gün, 12:44

Rəşad Məcid: “Uşaqların gələcəyini xurafatın təsiri altında qoymaq olmaz”

Bu gün, 12:30

27 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:14

İlham Əliyev və Kambocanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 12:04

Azərbaycan-Kamboca sənədləri mübadilə olunub

Bu gün, 12:01

Azərbaycanla Kamboca arasında birbaşa uçuşların açılması üçün danışıqlar barədə razılığa gəlinib

Bu gün, 11:50

Firəngiz Əlizadə: Vahid məktəbli forması uşaqları birləşdirəcək və bullinqin aradan qaldırılmasına kömək edəcək

Bu gün, 11:43

FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub

Bu gün, 11:42

Prezident TDT-yə üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin 2-ci Görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:31

Hərbi xidmətə çağırışla bağlı 5 cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 11:29

Prezident İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Bu gün, 11:25
Bütün xəbərlər