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İdman

Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

1news Redaksiyası12:54 - Bu gün
Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

O, UEFA Gənclər Liqasının liqa mərhələsində keçiriləcək "Sabah" - "Slaviya" (Çexiya) oyununda hakim-inspektor olacaq. B.Quliyev bu qarşılaşmada Norveçdən olan hakimlər briqadasının idarəçiliyini qiymətləndirəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 13-də "Bank Respublika Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.

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