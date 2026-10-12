 XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib

1news Redaksiyası14:27 - Bu gün
XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşılıb.

"Ekvatorial Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

Həmçinin digər paylaşımda da: "İspaniya Krallığının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - deyə vurğulanıb.

 

 

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