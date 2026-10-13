"Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün "Slaviya" ilə üz-üzə gələcək
"Sabah" komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi Çexiyanın "Slaviya" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionun, saat 20:45-də start götürəcək.
Görüşün baş hakimi avstriyalı Sebastyan Qishamer olacaq.
Xatırladaq ki, "Sabah" ilk matçda İngiltərədə "Mançester Yunayted"ə məğlub olub - 0:4. "Slaviya" isə Çexiyada Fransa təmsilçisi "Lans"a uduzub - 2:3.
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