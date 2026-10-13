 XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

1news Redaksiyası17:12 - Bu gün
XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşları hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən çəkinməyə çağırıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadənin Qara dənizdə Bolqarıstan sahili yaxınlığında Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəminin vurulması ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında qeyd edilib.

"Bir daha Azərbaycan vətəndaşlarını hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, bu ərazilərdə, habelə riskli marşrutlar üzrə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrində, xüsusilə Qara dəniz və Azov dənizi akvatoriyalarında gəmilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkinməyə çağırırıq", - deyə məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, Qara dənizdə Bolqarıstan sahili yaxınlığında göyərtəsində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu "CHELSEA-3" adlı xarici yük gəmisi hücuma məruz qalıb, 15 nəfərdən ibarət gəmi heyətində olan 8 nəfər vətəndaşımızın hamısı xilas edilib.

Paylaş:
106

Aktual

Siyasət

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

Cəmiyyət

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Siyasət

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Mövqe

Baba Vəziroğlu: Azərbaycanda yaşayan hər kəs öz dini baxışlarını, təriqətini və inancını məktəbə gətirə bilməz

Siyasət

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

YAP-dan Ərdoğanın müşaviri və AKP deputatlarına reaksiya: “Bu, qardaşlıq münasibətlərinin ruhuna ziddir”

Dövlət başçısı: Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat-logistika layihələri artıq reallaşıb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Serbiya rəsmisi: Azərbaycanla münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

"Atəş açmasaydı, əsgəri Azərbaycana qaytaracaqdıq"

Son xəbərlər

“Bizi bəzi dövlətlərlə qarşıdurmaya sürükləmək istəyən qüvvələr var”

Bu gün, 17:58

Şeyxülislam: Bəzi insanlardan dövlətə qarşı istifadə etmək istəyənlər var

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şurada neft-qaz sənayesi müzakirə olundu – Tapşırıqlar verildi

Bu gün, 17:54

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Laos Prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 17:48

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

Bu gün, 17:44

Azərbaycanın müdafiə naziri Kamboca Krallığının Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:15

XİN-dən Qara və Azov dənizlərində işləyənlərə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 17:12

Baba Vəziroğlu: Azərbaycanda yaşayan hər kəs öz dini baxışlarını, təriqətini və inancını məktəbə gətirə bilməz

Bu gün, 17:09

Milli Məclisin işçi qrupundan Türkiyəyə mesaj: Münasibətlərə xələl gətirən açıqlamalardan çəkinin

Bu gün, 17:01

Gürcüstandan gələn yük maşınında külli miqdarda bəyan edilməmiş dərman tapıldı

Bu gün, 16:50

Azərbaycan atleti Kənan Vəliyev 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub

Bu gün, 16:43

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:35

Sənan Həsənov: “Məktəb dini atributların nümayiş etdirildiyi məkan deyil”

Bu gün, 16:24

Azərbaycan və Özbəkistan Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı dərinləşdirir

Bu gün, 16:13

İtkin hərbçilərin axtarışı zamanı şəhid olan İlkinin anası vəfat etdi

Bu gün, 16:13

Azərbaycanda ilk dəfə meyitdən ürək köçürülən Rəşad vəfat etdi

Bu gün, 15:59

Zamanları birləşdirən ipək tel: Kəlağayı – Azərbaycanın milli irsi və canlı yaddaşı

Bu gün, 15:55

Eynulla Mədətli: “Məktəblərdə vahid forma qərarı gecikmiş addım idi”

Bu gün, 15:42

Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandıran şəxs həbs edilib

Bu gün, 15:36

ƏMAS-da əvvəlki iş yerlərinə dair arayış əldə etmək mümkün olub

Bu gün, 15:34
Bütün xəbərlər