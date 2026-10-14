Hindistanın XİN rəhbəri Azərbaycana gəlib
Hindistanın xarici işlər naziri Kirti Vardhan Sinqh Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Arrived in Baku to participate in the Seventh Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA). I look forward to constructive deliberations on strengthening regional cooperation, building mutual trust, and advancing peace, stability and security across Asia. — Kirti Vardhan Singh (@KVSinghMPGonda) October 14, 2026
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