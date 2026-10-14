 Qanunsuz toyuq əti emalı müəssisəsində plandankənar yoxlama keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qanunsuz toyuq əti emalı müəssisəsində plandankənar yoxlama keçirilib - FOTO

1news Redaksiyası09:58 - Bu gün
Qanunsuz toyuq əti emalı müəssisəsində plandankənar yoxlama keçirilib - FOTO

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin “1003 - Çağrı Mərkəzi”nə daxil olan vətəndaş müraciəti və sosial mediada paylaşılan məlumat əsasında Abşeron rayonu, Fatmayı kəndində fəaliyyət göstərən, fiziki şəxs Orucov Abbas Tahir oğluna məxsus obyektdə yoxlama keçirilib.

1news.az Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə (AQTA) istinadən xəbər verir ki, baxış zamanı müəssisənin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, eləcə də sanitar-gigiyenik və sanitar-texniki qaydaların tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Müəssisədə toyuq məhsullarının müşayiətedici sənədlərinin və etiketlərin mövcud olmadığı və digər nöqsanlar aşkarlanıb.

Müəssisənin fəaliyyəti nöqsanlar aradan qaldırılanadək məhdudlaşdırılıb. Fakt əsasında qanunvericiliyin tələbinə uyğun müvafiq tədbirlər görülməkdədir.

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