Plastik cərrah Türkan Gündüzü qətlə yetirən əri miras hüququndan məhrum edildi
Nizami Rayon Məhkəməsi həyat yoldaşını qəsdən öldürən şəxsi mirasdan məhrum edib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, mirasdan məhrum edilən şəxs plastik cərrah Türkan Gündüzün həyat yoldaşı Muhammet Gündüz olub.
Mərhumun qızı atasının anasından qalan mirasa münasibətdə ləyaqətsiz vərəsə hesab olunması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib. Birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin edib, apellyasiya instansiyası isə bu qərarı dəyişdirmədən saxlayıb.
Cavabdeh kassasiya şikayətində cinayətin qısqanclıq zəminində törədildiyini, miras əldə etmək məqsədi daşımadığını əsas gətirərək ləyaqətsiz vərəsə hesab edilməsi üçün hüquqi əsasların olmadığını bildirib. Ali Məhkəmənin Mülki kollegiyası isə aşağı instansiya məhkəmələrinin gəldiyi nəticə ilə razılaşıb.
Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkan Gündüzün ilk evliliyindən olan qızı Muhammet Gündüzün və onun övladının miras tələbi ilə onu narahat etdiyini açıqlamışdı.
Qeyd edək ki, Türkan Gündüz 2023-ci il mayın 7-si Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsində qətlə yetirilib. Cinayətdə təqsirləndirilən Türkiyə vətəndaşı Muhammet Gündüz Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.