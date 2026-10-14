 Dövlət başçısı: 300 min hektardan çox ərazi minalardan və partlayıcı sursatdan təmizlənib | 1news.az | Xəbərlər
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Dövlət başçısı: 300 min hektardan çox ərazi minalardan və partlayıcı sursatdan təmizlənib

1news Redaksiyası11:09 - Bu gün
Dövlət başçısı: 300 min hektardan çox ərazi minalardan və partlayıcı sursatdan təmizlənib

Böyük Qayıdışın təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün 300 min hektardan çox ərazi minalardan və partlayıcı sursatdan təmizlənib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq "Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı” – "Rebuild Garabagh” sərgisinin iştirakçılarına müraciətində deyilir.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, 47 yaşayış məntəqəsinə 40 mindən çox insan qayıdıb.

"İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə hazırda 100 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır və fəaliyyət göstərir”, - Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

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