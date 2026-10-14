Kamaləddin Qafarov: Azərbaycanın təcrübəsi tərəfdaş dövlətlər üçün çox faydalı ola bilər
“Dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında siyasi dialoqun davamlılığı, qarşılıqlı etimad və tərəfdaşlığın real iqtisadi nəticələrlə möhkəmləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır”.
Bu sözləri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.
O, bildirib ki, Azərbaycan ilə Laos arasında yüksək səviyyəli təmaslar da məhz bu baxımdan diqqət çəkir. “Oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlər və mətbuata verilən bəyanatlar ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün əlverişli zəmin yaradıb. Səfərin siyasi əhəmiyyəti, ilk növbədə, iki ölkənin münasibətlərə verdiyi önəmdə ifadə olunur. Asiyanın müxtəlif coğrafi məkanlarında yerləşən Azərbaycan və Laos arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi beynəlxalq əlaqələrin şaxələndirilməsi, yeni tərəfdaşlıq imkanlarının araşdırılması və qarşılıqlı maraqların uzlaşdırılması baxımından perspektivlidir. Rəsmi görüşlərin keçirilməsi, geniş tərkibdə müzakirələrin keçirilməsi əlaqələrin inkişafına institusional məzmun qazandırır”.
Millət vəkili qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin mətbuata bəyanatında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyətinə diqqət yetirməsi bu səfərin əsas istiqamətlərindən birini aydın göstərir: “Dövlət başçısının ticarət dövriyyəsinin iki ölkənin potensialını əks etdirmədiyini vurğulaması münasibətlərin gələcək inkişafı üçün istifadə edilməmiş imkanların olduğunu ortaya qoyur. Bu yanaşma mövcud əlaqələrlə kifayətlənməmək, siyasi münasibətlərdə əldə olunmuş müsbət təcrübəni iqtisadi sahəyə də daşımaq niyyətindən xəbər verir. İqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün siyasi iradə ilə yanaşı, konkret layihələrə, qarşılıqlı marağa və uzunmüddətli əməkdaşlıq mexanizmlərinə ehtiyac var. Azərbaycan tərəfinin Laos tərəfindən təqdim ediləcək investisiya layihələrini nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu bildirməsi bu baxımdan mühüm mesajdır. Xarici ölkələrə investisiya qoyuluşunu genişləndirən Azərbaycanın təcrübəsi tərəfdaş dövlətlər üçün yeni istehsal imkanlarının yaradılması, məşğulluğun artırılması və iqtisadi fəallığın gücləndirilməsi baxımından faydalı ola bilər. Burada əsas məsələ yalnız ticarət göstəricilərinin yüksəldilməsi deyil, həm də uzunmüddətli iqtisadi münasibətlərin qurulmasıdır. Qarşılıqlı investisiyalar, biznes dairələri arasında əlaqələrin inkişafı, müxtəlif sahələrdə layihələrin müəyyənləşdirilməsi tərəfdaşlığın daha dayanıqlı olmasına xidmət edə bilər. Bu istiqamətdə konkret təşəbbüslərin irəli sürülməsi hər iki ölkənin iqtisadi potensialının daha dolğun üzə çıxarılmasına şərait yaradacaq. Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri müxtəlif regionlarla qarşılıqlı faydaya əsaslanan əlaqələrin qurulmasıdır. Bu siyasət ölkənin beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, yeni iqtisadi tərəfdaşlarla münasibətlərin inkişafına da şərait yaradır. Laosla dialoqun fəallaşması həmin yanaşmanın Asiya istiqamətində də əhəmiyyət daşıdığını göstərir”.