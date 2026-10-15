UEFA Avropa Liqasında II tura start verilir
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.
1news.az xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olacaq.
"Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
15 oktyabr
20:45. "Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)
20:45. AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
20:45. "Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya)
20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya)
20:45. "Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç)
20:45. "Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya)
20:45. "Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr)
20:45. "Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə)
23:00. "Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya)
23:00. "Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)
23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)
23:00. "Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika)
23:00. "Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan)
23:00. "Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya)
23:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan)
23:00. "Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)
23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə)
23:00. NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan)