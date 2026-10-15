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İdman

UEFA Avropa Liqasında II tura start verilir

1news Redaksiyası09:31 - Bu gün
UEFA Avropa Liqasında II tura start verilir

UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olacaq.

"Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gələcək.

UEFA Avropa Liqası

Liqa mərhələsi, II tur

15 oktyabr

20:45. "Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)

20:45. AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)

20:45. "Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya)

20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya)

20:45. "Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç)

20:45. "Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya)

20:45. "Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr)

20:45. "Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə)

23:00. "Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya)

23:00. "Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)

23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)

23:00. "Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika)

23:00. "Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan)

23:00. "Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya)

23:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan)

23:00. "Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)

23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə)

23:00. NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan)

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