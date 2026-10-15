 Ağaverdi Xəlil: “Məktəbli formalarında dini geyimlərə deyil, milli dəyərlərə üstünlük verilməlidir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ağaverdi Xəlil: “Məktəbli formalarında dini geyimlərə deyil, milli dəyərlərə üstünlük verilməlidir”

1news Redaksiyası16:07 - Bu gün
Ağaverdi Xəlil: “Məktəbli formalarında dini geyimlərə deyil, milli dəyərlərə üstünlük verilməlidir”

Məktəbli formalarının hazırlanmasında Azərbaycanın milli ornamentlərindən, tarixi-mədəni simvollarından və ənənəvi geyim elementlərindən istifadə edilməlidir.

Bunu 1news.az-a açıqlamasında AMEA Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru və milli kulinariya ənənəsi şöbəsinin müdiri Ağaverdi Xəlil söyləyib.

O bildirib ki, uşaqların məktəb mühitində dini geyimlərə deyil, milli-mədəni dəyərlərimizi əks etdirən, yaşlarına və təhsil mühitinə uyğun geyimlərə üstünlük verilməsi vacibdir. Məktəbli formalarının hazırlanması zamanı Azərbaycanın zəngin mədəni irsi nəzərə alınmalı, milli geyim ənənələrinin müasir məktəb geyimlərində tətbiqi üçün məqsədyönlü araşdırmalar aparılmalıdır.

A.Xəlilin sözlərinə görə, məktəbli formaları yalnız geyim standartı kimi deyil, həm də milli kimliyin və mədəni irsin təbliği vasitəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər:

“Bu, elə bir məsələdir ki, məktəbli formalarında milli ornamentlərimizin olmasını istərdim. Bu ornamentlər mexaniki şəkildə götürülməməli, onların milli-mədəni mahiyyəti araşdırılmalıdır. Mənim də bu barədə təklifim var. Milli xüsusiyyətlərimiz var və onlar tətbiq edilməlidir. Geyim formalarının hazırlanmasında da bunlardan istifadə olunmalıdır. Türkmənistanda, Tatarıstanda bu cür nümunələr var. Orada tarixi, mədəni və milli simvollar qorunub saxlanılır. Bizim də zəngin mədəniyyətimiz var. Bu istiqamətdə axtarış aparılmalı, milli geyim ənənələrimiz məktəbli formalarında öz əksini tapmalıdır”.

İnstitutun şöbə müdiri məktəblilərin geyimində çarşab və hicab məsələsinə də toxunub. O hesab edir ki, uşaqların məktəb geyimində bu cür dini elementlərə yer verilməsi zərurəti ayrıca müzakirə olunmalıdır.

A.Xəlilin fikrincə, məktəbli formalarının əsas istiqaməti dini geyimlərin deyil, Azərbaycanın tarixi və milli-mədəni xüsusiyyətlərinin qorunması olmalıdır. Onun sözlərinə görə, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan geyimlər yaş xüsusiyyətlərinə, məktəb mühitinə və milli ənənələrə uyğun hazırlanmalıdır.

Milli geyim ənənələrinin qorunmasının vacibliyini vurğulayan A.Xəlil qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsi məktəbli formalarının hazırlanması üçün geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan, milli ornamentlərin, ənənəvi naxışların və tarixi geyim elementlərinin müasir məktəb formalarına uyğunlaşdırılması istiqamətində araşdırmalar aparılmalıdır.

Onun sözlərinə görə, milli mədəniyyətin təhsil mühitində təbliği uşaqlarda tarixi irsə marağın artırılmasına və milli kimliyin daha yaxından tanıdılmasına xidmət edə bilər.

Paylaş:
205

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Mövqe

Mərkəzi Bankın sentyabr antireytinqi: “Yelo Bank” cədvəlin pik nöqtəsində, “Unibank” yenidən antiliderlər sırasında

Rəsmi

İlham Əliyev AQEM-in 7-ci Zirvə Toplantısında çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Hakan Fidanı qəbul edib

Cəmiyyət

“Qarabağ həqiqətləri: rəqəmsal medianın imkanları və sosial təsiri” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

PAŞA Bankın təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın yeni logistika xəritəsi: Orta Dəhlizdən regional logistika mərkəzinə” adlı tədbir keçirilib - FOTO

Binəqədi yolunda təmirə görə 8 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib

Rusiya hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Azərbaycan Hava Yollarının bu günə planlaşdırılan 4 reysi ləğv edilib

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“Qarabağ həqiqətləri: rəqəmsal medianın imkanları və sosial təsiri” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 19:05

İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:52

Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:45

PAŞA Bankın təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın yeni logistika xəritəsi: Orta Dəhlizdən regional logistika mərkəzinə” adlı tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:28

Binəqədi yolunda təmirə görə 8 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək - SİYAHI

Bu gün, 17:26

Zelenski Aİ Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Brüsselə gəlib

Bu gün, 17:16

İlham Əliyev AQEM-in 7-ci Zirvə Toplantısında çıxış edib - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 16:43

DTX tərəfindən saxlanılan Saleh Səmədova hökm oxunub

Bu gün, 16:42

Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illik yubileyi qeyd olunub

Bu gün, 16:38

Türkiyədə prezident seçkisi 2028-ci ilin əvvəlində keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Prezident İlham Əliyev Hakan Fidanı qəbul edib

Bu gün, 16:17

Rəşad Məcid Mətbuat Şurasından gedir - IX qurultayda kimlər namizədlər olacaq? - ADLAR

Bu gün, 16:14

Ağaverdi Xəlil: “Məktəbli formalarında dini geyimlərə deyil, milli dəyərlərə üstünlük verilməlidir”

Bu gün, 16:07

İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 16:04

İrandan Azərbaycana 16 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:01

Hakan Fidan və Lavrov Bakıda görüşüb

Bu gün, 15:39

Fərid Şəfiyev qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasında regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb

Bu gün, 15:28

“Kontakt”dan ad günü sürprizi: kontakt.az-da yenilik var! - VİDEO

Bu gün, 15:22

İstanbulda güclü yağış 3 nəfərin həyatına son qoyub

Bu gün, 15:02

Əli Hacızadə: Biz başqalarının işinə qarışmırıq və öz işlərimizə qarışılmasına da imkan verməyəcəyik

Bu gün, 15:01
Bütün xəbərlər