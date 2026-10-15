 Rəşad Məcid Mətbuat Şurasından gedir - IX qurultayda kimlər namizədlər olacaq? - ADLAR | 1news.az | Xəbərlər
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Rəşad Məcid Mətbuat Şurasından gedir - IX qurultayda kimlər namizədlər olacaq? - ADLAR

Qafar Ağayev16:14 - Bu gün
Rəşad Məcid Mətbuat Şurasından gedir - IX qurultayda kimlər namizədlər olacaq? - ADLAR

Sabah – 16 oktyabr 2026-cı il tarixdə saat 09.00-da Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək. Qurultayda ümumilikdə 225 nümayəndə iştirakını təsdiqləyib.

Bu barədə 1news.az-a Mətbuat Şurasından məlumat verilib.

Jurnalist namizədlər

1. Hacıbəy Heydərli – “Azxeber.com” saytı;

2. Orxan Amaşov – AnewZ;

3. Səadət Məmmədova – ATV;

4. Nurşən Quliyev – APA;

5. Vüqar Rəhimzadə - “İki sahil” qəzeti;

6. Elşad Eyvazlı – Modern Media Qrupu;

7. Vəfa Həmzəyeva – Real TV;

8. Elmira Musazadə - CBC;

9. Seyfəddin Hüseynli – “525-ci qəzet”;

10. Qalib İbrahimoğlu – “Bakivaxti.az” saytı;

  1. Fərid Şahbazlı – “Editor.az” saytı

  2. Elçin Alıoğlu – “Trend” İA

  3. Anar Tahirov – “Bizim.media” saytı

  4. Hümbət Musayev – “Xalq qəzeti”

  5. Aqil Camal – “Türküstan” qəzeti

  6. Ələsgər Süleymanov – “Yeni Müsavat” qəzeti

  7. Rey Kərimoğlu – “Qaziler.az” saytı

  8. Səbuhi Abbasov – “7news.az” saytı

  9. Rafail Becanov – “Cümhuriyyət” qəzeti

  10. Əli Həziquliyev – “Elçi” qəzeti

  11. Əli İbrahimov – “Xalq cəbhəsi” qəzeti

  12. Telman İsa – “Aktor.az” saytı

  13. Əli Vəliyev – “Manset.az” saytı

  14. Famil İbrahimov – “Manset.az” saytı

  15. Mübariz Göyüşlü – “Crossmedia.az” saytı

  16. Əfsələddin Ağalarov – “Azxeber.com” saytı

  17. Şakir Ağayev – “Novoye vremya” qəzeti

  18. Hafiz Heydərov – “Lent.az” saytı

İctimaiyyət nümayəndələri olan namizədlər;

1. Vüqar Zifəroğlu – BDU, Jurnalistika fakültəsi;

2. Müşfiq Ələsgərli – Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı;

3. Əminə Yusifqızı – Veteran jurnalist;

4. Bəhruz Məmmədzadə - “Xüsusi təyinatlıların qaziləri, şəhid ailələri və veteranları” İctimai Birliyi;

5. Fərid Pərdəşünas - Technote Media Şirkəti;

6. Könül Niftəliyeva – BDU, Jurnalistika fakültəsi;

7. Ayaz Mirzəyev “Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi” İctimai Birliyi;

8. Azər Həsrət – Bayraqdar Media

9. Yeganə Hacıyeva – Gənc Demokratlar İnstitutu;

10. Emil Həsənli – hərbi ekspert; 

  1. Nadir İsmayılov – CASCFEN

  2. Xanoğlan Əhmədov – “Media və Mülki Cəmiyyət” İctimai Birliyi

  3. Vüqar Oruc – Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti

  4. Niyaməddin Orduxanlı – ƏHD Partiyası

  5. Rəhim Hüseynzadə – Veteran jurnalist

  6. Zaur İbrahimli – Politoloq

  7. Qafar Çaxmaqlı – Tədqiqatçı jurnalist

  8. Şəmsiyyə Kərimova – Veteran jurnalist

Qeyd edilib ki, üzv təşkilatlar tərəfindən namizəd kimi göstərilmiş və səs toplamış Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin hazırkı üzvlərindən – Rəşad Məcid, Əflatun Amaşov, Qulu Məhərrəmli, Umud Rəhimoğlu, Aydın Quliyev, Rauf Arifoğlu, Elçin Mirzəbəyli, Vüsalə Mahirqızı, Aqil Ələsgər, Ceyhun Musaoğlu, Alqış Musayev, Akif Aşırlı və Yadigar Məmmədli adlarının bu seçki bülleteninə daxil olunmamasını xahiş ediblər.

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