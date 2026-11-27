Ağıllı ev və qənaət: AI Flex Tower SmartThings ilə enerji sərfinə necə nəzarət edir? - FOTO
Paltaryuyan və quruducu maşın evdə su və elektrik enerjisi sərfinə birbaşa təsir edən cihazlardır. Samsung Bespoke AI Flex Tower bu sərfi görünən və idarə olunan edir. Dəst SmartThings tətbiqinə qoşulur, nə qədər enerji işlətdiyini göstərir və qənaət rejimində işləyə bilir.
SmartThings nədir və nəyə lazımdır?
SmartThings Samsung-un ağıllı ev tətbiqidir. Evdəki qoşulmuş cihazlar bir tətbiqdə toplanır və telefondan idarə olunur. AI Flex Tower dəstinin hər iki cihazı – paltaryuyan və quruducu maşın Wi-Fi ilə bu tətbiqə qoşulur.
Maşın uzaqdan idarə olunur
Tətbiq vasitəsilə dövrü seçmək, tənzimləmək və başlatmaq olur. İstifadəçi maşına yaxınlaşanda smartfonda sürətli idarə paneli açılır: yandırmaq, söndürmək, dövrü başlatmaq və ya dayandırmaq bir toxunuşla mümkündür.
Dövr bitəndə və ya xəta yarananda bildiriş smartfona, ağıllı saata və ya Samsung televizoruna gəlir. Yəni paltarın maşında unudulub qalması ehtimalı azalır.
İki maşın bir komanda kimi işləyir
Dəstin ağıllı tərəfi burada daha aydın görünür. Quruducu maşın paltaryuyanda seçilən rejimə və seçimlərə əsasən uyğun qurutma dövrünü özü müəyyən edir. İstifadəçi ikinci dəfə rejim axtarmır, sadəcə paltarı quruducuya keçirir.
Paltaryuyan maşın həm də SmartThings üçün hub rolunu oynayır. Evdəki digər ağıllı cihazları, o cümlədən başqa istehsalçıların cihazlarını ona qoşmaq və 7 düymlük AI Home ekranından idarə etmək olur.
Enerji sərfi rəqəmlərlə görünür
SmartThings-dəki Energy xidməti qoşulmuş Samsung cihazlarının nə qədər elektrik enerjisi işlətdiyini izləməyə imkan verir. Xüsusi AI enerjiyə qənaət rejimi isə cihazların işini daha az enerji sərf edəcək şəkildə tənzimləyir. Samsung-un məlumatına görə, quruducu maşında bu rejim uyğun proqramlarda enerji sərfini 20%-ə qədər azaldır.
Yuma bitəndən sonra AI Home ekranı da hesabat verir: nə qədər su, elektrik enerjisi və yuyucu vasitə işlənib. Rəqəmləri görən istifadəçi vərdişlərini dəyişə və artıq xərcin qarşısını ala bilir.
Qənaətə kömək edən texnologiyalar
Dəstdə sərfi azaltmağa yönəlmiş bir neçə həll var:
• AI Wash+ paltarın çəkisini və çirklilik dərəcəsini müəyyən edir, suyun və yuyucu vasitənin miqdarını, dövrün vaxtını buna uyğun tənzimləyir.
• Avtomatik dozator hər yuma üçün lazım olan qədər vasitə götürür, artıq toz və ya gel işlənmir.
• AI Ecobubble yuyucu vasitəni su və hava ilə qarışdırıb köpük yaradır. Bu, soyuq suda da effektiv yumağa imkan verir.
• QuickDrive 11 müxtəlif dövrdə yuma vaxtını 50%-ə qədər qısaldır.
• İstilik nasosu quruducuda isti havanı təkrar istifadə edir. Quruducunun enerji səmərəliliyi sinfi A+++-dır.
Vaxta qənaət də qənaətdir
Quruducu maşında sürətli rejimlər var. Super Speed pambıq və sintetik qarışıq paltarı 81 dəqiqəyə qurudur, 1 kq-a qədər yük üçün isə təxminən 35 dəqiqəlik rejim nəzərdə tutulub. Quruducudakı üç sensor paltarın nəmliyini ölçür və qurutma vaxtını ona görə tənzimləyir. Paltar lazım olandan artıq qurudulmur, enerji də boş yerə işlənmir.
Uzun müddətə hesablanmış alış
Böyük məişət texnikası illərlə istifadə olunur. Samsung bu modellər üçün 7 il proqram təminatı yeniləməsi nəzərdə tutub. Yeniləmələr funksiyaları və təhlükəsizlik sistemini təkmilləşdirir, buna görə texnika uzun müddət aktual qalır. İstifadəçi məlumatları isə Samsung Knox ilə qorunur.
Yer məsələsi də həll olunur
Dəsti üst-üstə və ya yan-yana quraşdırmaq olur. Kiçik mənzildə şaquli düzülüş yerə qənaət edir, geniş otaqda isə maşınlar yan-yana dayanır. Hər iki halda funksiyalar eynidir.
Haradan almaq olar?
Samsung Bespoke AI Flex Tower hazırda Baku Electronics mağazalarında satışdadır.