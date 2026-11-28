Sabunçuda çayxanada bıçaqlanma: Ölən və yaralananlar var
Bakıda qətl hadisəsi olub.
1news.az Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə noyabrın 27-də Sabunçu rayonunda baş verib.
Rayon ərazisindəki çay evlərinin birində yaranan mübahisə zamanı 20 yaşlı Sabit Sadiq oğlu Həşimov və Nural Bünyadlı bir-birini bıçaqlayıblar. Nəticədə ağır xəsarətlər alan Sabit Həşimov ölüb.
Məlumata görə, hadisə zamanı onları aralamaq istəyən daha bir nəfər də bıçaq xəsarətləri alıb. Həmin şəxs və N.Bünyadlı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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