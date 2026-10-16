Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2026-cı il üzrə “Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi” yekunlaşıb.
Agentlikdən 1news.az-a bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Kinematoqrafiya, audiovizual və rəqəmsal əsərlərin məzmununun qiymətləndirilməsi üzrə Ekspert Şurası”nın qərarına əsasən, pitçinq mərhələsində iştirak edən 31 layihədən 18-i Agentlik tərəfindən istehsalına dəstək göstərilməsi üçün seçilib.
Ümumilikdə, 18 qalib layihəyə limit xərclər cədvəllərinə əsasən 2.763.861 AZN maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulub.
Bununla yanaşı, Ekspert Şurasının qərarına əsasən 5 layihə Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının iştirakı ilə təkmilləşdirilməklə növbəti ilin “Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi”nin pitçinq mərhələsində birbaşa iştirak hüququ qazanıb.