 Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

1news Redaksiyası17:26 - Bu gün
Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

“Əlilliyi olan şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və sosial təminatı ilə bağlı tədbirlərin dövlət icbari şəxsi sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 29 sentyabr tarixli 3493 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin mənzil və ya fərdi evlərlə, eləcə də onların reabilitasiya vasitələri və reabilitasiya xidməti ilə təmin edilməsi 2022-2029-cu illərdə formalaşmış dövlət icbari şəxsi sığorta vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, daha əvvəl bu müddət 2026-cı ilə qədər nəzərdə tutulmuşdu.

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