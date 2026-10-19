Süd vəzi xərçənginin müalicəsində yeni imkanlar: "Acıbadem"də hansı üsullar tətbiq olunur? - FOTO
İstanbulda Acıbadem: Süd vəzi xərçənginin multidissiplinar və fərdiləşdirilmiş müalicəsi üzrə ixtisaslaşmış mərkəz
Süd vəzi xərçəngi bütün dünyada qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəlik olaraq qalır. Diaqnozun özü narahatlıq yarada bilər, lakin bu gün ümidverici xəbərlər də var: uzunmüddətli elmi tədqiqatlar və tibbin inkişafı sayəsində xəstəliyi daha erkən mərhələlərdə aşkar etmək və hər bir pasiyent üçün fərdi müalicə planı seçməklə daha effektiv nəticələr əldə etmək mümkün olur.
Acıbadem-də pasiyentə süd vəzisində törəmə aşkar edildiyi andan müalicənin tamamlanmasına və sonrakı müşahidə mərhələsinədək bütün proses boyunca dəstək göstərilir. Bütün zəruri mütəxəssislər vahid multidissiplinar sistem çərçivəsində çalışırlar. Bu da müalicəni dəqiq şəkildə koordinasiya etməyə və hər bir klinik halın xüsusiyyətlərini nəzərə almağa imkan verir.
Müalicə taktikası xəstəliyin mərhələsi, şişin bioloji xüsusiyyətləri və pasiyentin fərdi vəziyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Əsas müalicə üsullarına cərrahi müdaxilə, şüa terapiyası və sistemik müalicə daxildir.
Mümkün olduğu hallarda süd vəzisini qoruyan əməliyyata üstünlük verilir və bu əməliyyat çox vaxt onkoplastik üsullarla birlikdə tətbiq olunur. Bu yanaşma həm yüksək onkoloji nəticələr əldə etməyə, həm də süd vəzisinin təbii görünüşünü mümkün qədər qorumağa imkan verir.
Şüa terapiyası yerli residiv riskinin azaldılmasında mühüm rol oynayır. Şişin alt tipindən asılı olaraq sistemik müalicəyə kimyaterapiya, hormonal terapiya, hədəflənmiş terapiya və immunoterapiya daxil ola bilər.
Prof. Dr. Cihan Uras - süd vəzi cərrahiyyəsi sahəsində ixtisaslaşmış tanınmış mütəxəssis
Acıbadem Universitetinin professoru, süd vəzi xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi üzrə mütəxəssis Cihan Uras süd vəzi xərçənginin müalicəsində müasir cərrahi yanaşmaların, o cümlədən süd vəzisini qoruyan və onkoplastik əməliyyatların tətbiqi sahəsində geniş təcrübəyə malikdir.
Süd vəzi xərçəngi müalicə oluna bilər
Bəzi pasiyentlərdə, xüsusilə xəstəlik çox erkən mərhələdə aşkar edildikdə, yalnız cərrahi müdaxilə ilə tam sağalma əldə etmək mümkündür.
Lakin bəzi hallarda süd vəzi xərçəngi sistemik xarakter daşıya bilər. Bu zaman uzunmüddətli nəticə əldə etmək və residiv riskini azaltmaq üçün əlavə müalicə üsullarına ehtiyac yarana bilər: şüa terapiyası, hormonal terapiya, kimyaterapiya və ya hədəflənmiş terapiya.
Süd vəzisini qoruyan əməliyyat mümkündür
Süd vəzisini qoruyan əməliyyat zamanı yalnız şiş və onu əhatə edən sağlam toxumanın kiçik bir hissəsi çıxarılır, süd vəzisinin böyük hissəsi isə qorunur.
Düzgün seçilmiş pasiyentlərdə bu əməliyyat adətən şüa terapiyası ilə birlikdə tətbiq olunur və mastektomiya ilə müqayisə edilə bilən sağqalım göstəriciləri təmin edir. Bundan əlavə, süd vəzisinin təbii görünüşünün qorunması müalicədən sonrakı həyat keyfiyyətinə müsbət təsir göstərə bilər.
Süd vəzi xərçənginin müalicəsi üzrə aparıcı mərkəzi nə fərqləndirir?
Süd vəzi xərçənginin müalicəsi üzrə aparıcı mərkəzləri bir neçə əsas prinsip birləşdirir: multidissiplinar yanaşma, müalicənin fərdi şəkildə planlaşdırılması, müasir texnologiyalar, mütəxəssislərin geniş təcrübəsi, eləcə də davamlı inkişaf və innovasiyaların tətbiqi.
25 ildən artıqdır ki, bu prinsiplər Acıbadem-in süd vəzi xərçənginin müalicəsinə yanaşmasının əsasını təşkil edir.
Daha yaxşı nəticələr üçün müasir texnologiyalar
Müasir görüntüləmə üsullarının, minimal invaziv biopsiyanın, onkoplastik cərrahiyyənin, keşikçi limfa düyününün biopsiyasının və fərdiləşdirilmiş sistemik terapiyanın tətbiqi diaqnozu daha dəqiq müəyyən etməyə, müalicəni konkret pasiyentin xüsusiyyətlərinə daha yaxşı uyğunlaşdırmağa və daha yüksək nəticələr əldə etməyə kömək edir.
Multidissiplinar konsilium niyə bu qədər vacibdir?
Onkoloji konsilium müxtəlif ixtisaslardan olan mütəxəssislərin klinik halı birlikdə müzakirə edərək ən uyğun müalicə taktikasını müəyyən etməsidir.
Süd vəzi xərçəngində müalicə seçimi çox vaxt mürəkkəb olur və cərrahi müdaxilə, kimyaterapiya, hədəflənmiş terapiya, şüa terapiyası, genetik müayinə və ya süd vəzisinin rekonstruksiyasını əhatə edə bilər. Hər bir klinik halın birgə müzakirəsi mümkün qədər dəqiq və fərdiləşdirilmiş müalicə planının hazırlanmasına kömək edir.
Acıbadem tibbi qrupunda belə konsiliumun tərkibinə süd vəzi cərrahları, tibbi onkoloqlar, radiasiya onkoloqları, radioloqlar, nüvə təbabəti üzrə mütəxəssislər, patoloqlar və plastik cərrahlar daxildir. Görüntüləmə müayinələrinin nəticələri, patoloji məlumatlar, şişin molekulyar xüsusiyyətləri və pasiyentin ümumi vəziyyəti ətraflı şəkildə qiymətləndirilir.
Belə komanda yanaşması klinik qərarların keyfiyyətini artırır, müalicəni daha koordinasiyalı edir və müasir, sübuta əsaslanan, fərdiləşdirilmiş strategiyalardan istifadə etməyə imkan verir.
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