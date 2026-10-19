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Cəmiyyət

Sürix–Şanxay təyyarəsi Bakıya məcburi eniş edib

1news Redaksiyası20:49 - 19 / 10 / 2026
Sürix–Şanxay təyyarəsi Bakıya məcburi eniş edib

Oktyabrın 19-da “SWISS” aviaşirkətinin Sürix–Şanxay marşrutu üzrə SWR-188 reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib.

Buna səbəb sərnişinlərdən birinin səhhətində yaranan problem olub.

“Airbus A350-900” tipli hava gəmisi yerli vaxtla saat 19:21-də Bakı hava limanına uğurla eniş edib.

Hava limanında sərnişinə tibb heyəti tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib.

Reysin davam etdirilməsi hava gəmisinin kapitanının qərarına əsasən həyata keçiriləcək.

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