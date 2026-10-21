 Bakının əsas yol və prospektlərində tıxac yaranıb – SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakının əsas yol və prospektlərində tıxac yaranıb – SİYAHI

1news Redaksiyası09:02 - Bu gün
Bakının əsas yol və prospektlərində tıxac yaranıb – SİYAHI

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur.

 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

 

Hazırda yollardakı vəziyyət:

 

1. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

 

2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

 

3. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

 

4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

 

5. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

 

6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

 

7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

 

8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

 

9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

 

10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

 

11. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

 

12. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

 

13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
71

Aktual

Cəmiyyət

Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb - FOTO

Cəmiyyət

Lerikdə qızıl axtaran şəxs qayalıqdan yıxılaraq ölüb

Mövqe

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

Rəsmi

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Cəmiyyət

Yeni LEXUS ES. Zəriflik və innovasiyanın yeni nəsli - FOTO

Lerikdə qızıl axtaran şəxs qayalıqdan yıxılaraq ölüb

Masazırda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub

Buzovnada 4 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Cinayət işi açıldı – Azərbaycan türkiyəli jurnalisti beynəlxalq axtarışa verdi

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

Son xəbərlər

Yeni LEXUS ES. Zəriflik və innovasiyanın yeni nəsli - FOTO

Bu gün, 10:14

Lerikdə qızıl axtaran şəxs qayalıqdan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 09:55

Qızılın dünya bazarında qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:51

Masazırda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub

Bu gün, 09:42

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb

Bu gün, 09:39

Buzovnada 4 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 09:27

Bakının əsas yol və prospektlərində tıxac yaranıb – SİYAHI

Bu gün, 09:02

Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO

20 / 10 / 2026, 20:11

Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb - FOTO

20 / 10 / 2026, 18:01

Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

20 / 10 / 2026, 17:55

Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

20 / 10 / 2026, 17:45

Müşfiqabadda 3 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

20 / 10 / 2026, 17:36

Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın iclasında çıxış edib

20 / 10 / 2026, 17:32

"Qarabağ" və "Neftçi" cərimələnib - SƏBƏB

20 / 10 / 2026, 17:26

Bakıda yol təmiri ilə əlaqədar hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

20 / 10 / 2026, 17:00

Qaxda məktəblilər arasında mübahisə xəsarətlə nəticələnib - YENİLƏNİB

20 / 10 / 2026, 16:56

Luvr bağlı, küçələrdə iğtişaşlar – Fransada turistlərin tətili kabusa çevrildi

20 / 10 / 2026, 16:39

Azərbaycanla BMT arasında Anlaşma Memorandumu təsdiq edilib

20 / 10 / 2026, 16:27

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək - CƏDVƏL

20 / 10 / 2026, 16:26

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

20 / 10 / 2026, 16:08
Bütün xəbərlər