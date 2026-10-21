 Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
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Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Qafar Ağayev14:00 - Bu gün
Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Şimali Makedoniya Prezidenti Qordana Silyanovska-Davkova oktyabrın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

1news.az Prezidentin Mətbuat Xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə əsasən, telefon danışığı zamanı dövlət başçıları dünyada enerji sahəsində yaranmış vəziyyət, mövcud çağırışlar və onların həlli yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Söhbət əsnasında Şimali Makedoniya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri məmnunluqla xatırlanıb, səfərin iki ölkə arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma münasibətlərinin möhkəmlənməsinə töhfə verdiyi qeyd olunub.

Dövlət başçıları Azərbaycan ilə Şimali Makedoniya arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi və genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər.

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