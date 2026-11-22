Prezident İlham Əliyev Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Livan Prezidenti Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:
"Livan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, məsul fəaliyyətinizdə uğurlar, Livan xalqına əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".
133