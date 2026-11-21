“Şamaxı” öz meydanında “Turan Tovuz”a uduzdu
Misli Premyer Liqasında 12-ci tur davam edir.
1news.az xəbər verir ki, ikinci oyun gününə nəzərdə tutulan 2 matçdan 1- artıq başa çatıb.
“Şamaxı” öz meydanında “Turan Tovuz”la qarşılaşıb. Oyunda "Turan Tovuz" azlıqda qalsa da, 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
“Şəfa” isə Sumqayıtda “Qəbələ”ni qəbul edəcək.
21 noyabr (şənbə)
14:30. “Şamaxı” - “Turan Tovuz” - 0:2
Qollar: Jo Batista, 34, İbrahima Vadji, 88
Qırmızı vərəqə: Xorxe Silva, 75 (“Turan Tovuz”)
Hakimlər: Emin Əliyev, Akif Əmirəli, Eyyub İbrahimov, Tural Qurbanov, Nicat İsmayıllı (VAR), Gülnurə Əkbərzadə (AVAR)
Şamaxı şəhər stadionu
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