Bakıda erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağa qarşı zorakılıq iddiası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO
Bakıda uşaqların erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağın döyülməsi faktı polis tərəfindən araşdırılır.
Bu barədə 1news.az-a DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Məlumata görə, faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Qeyd edək ki, hadisə “Brain Academy” uşaqların erkən inkişaf mərkəzinin Bakıxanov filialında baş verib. Sözügedən mərkəzdə 2 yaşlı autizm spektrli zorakılığa məruz qalması barədə görüntülər yayılıb.
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“Brain Academy”nin Bakıxanov qəsəbəsindəki filialında 2 yaşlı uşağa qarşı zorakılıq iddiası araşdırılır
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