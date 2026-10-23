 "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

"2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub

1news Redaksiyası09:45 - Bu gün
"2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub

"2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub.

1news.az xəbər verir ki, gələn il büdcənin gəlirləri 39 milyard 254 milyon manat, xərcləri isə 42 milyard 400 milyon manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 38 milyard 518 milyon 425 min manat, yerli gəlirləri 735 milyon 575 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 41 milyard 664 milyon 425 min manat, yerli xərcləri 735 milyon 575 min manat) proqnozlaşdırılır.

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