Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO
Вu gün Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, mərasimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino izləyiblər.
Mərasim zamanı FIFA prezidenti Canni İnfantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib.
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