 Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO

1news Redaksiyası23:36 - 24 / 10 / 2026
Canni İnfantino İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri verdi - FOTO

Вu gün Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, mərasimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və FIFA prezidenti Canni İnfantino izləyiblər.

Mərasim zamanı FIFA prezidenti Canni İnfantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib.

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