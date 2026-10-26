 Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəniyyət və turizm sazişləri təsdiqlənib - FƏRMAN | 1news.az | Xəbərlər
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Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəniyyət və turizm sazişləri təsdiqlənib - FƏRMAN

1news Redaksiyası12:59 - Bu gün
Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəniyyət və turizm sazişləri təsdiqlənib - FƏRMAN

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Özbəkistan Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.

Qeyd edək ki, Saziş 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanıb.

Həmçinin Prezidentin digər Fərmanı ilə 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilib.

Fərmana əsasən, Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Özbəkistan Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.

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