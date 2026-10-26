 Azərbaycanın "Mi-17-1V" helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılışı olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanın "Mi-17-1V" helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılışı olub - FOTO

1news Redaksiyası14:10 - Bu gün
Azərbaycanın "Mi-17-1V" helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılışı olub - FOTO

NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün 2-ci Səviyyəli (NEL-2) NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılış mərasimi keçirilib.

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə təlimin məqsədi, təhlükəsizlik qaydaları və digər vacib məsələlərə dair ətraflı məlumatlar təqdim edilib.

Proqrama uyğun olaraq, təlim poliqonunda real atış tapşırıqları icra edilib, eləcə də yanğınsöndürmə üzrə praktiki məşqlər keçirilib.

Bununla yanaşı, hərbi qulluqçuların fərdi bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə nəzəri və praktiki sınaqlar təşkil olunaraq məqbullar qəbul edilib.

Qeyd edək ki, oktyabrın 29-dək davam edəcək təlimin əsas məqsədi bəyan olunmuş helikopter cütlüyünün əməliyyat imkanlarının NATO standartlarına uyğunluğunun yoxlanılması və sertifkatlaşdırılmasıdır.

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Biz gözləyirik ki, erməni cəmiyyətində müəyyən şəxslər üzr istəsinlər

Cəmiyyət

Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan WhatsApp istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir

TKTA Hesablama Palatası tərəfindən aparılan auditin nəticələrinə münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Kürəkənini öldürən şəxs məhkəmə zalından azad edildi: Ali Məhkəmənin niyə belə qərar verdi? - TƏFƏRRÜAT

Deputatın oğlu Əhmədlidə kafedə qətllə nəticələnən davada iştirak edib, axtarışlar davam edir - YENİLƏNİB

Bakıda erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağa qarşı zorakılıq iddiası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Qubada 44 ölkədən gəncləri bir araya gətirən Beynəlxalq Gənclər Forumu açılış mərasimi olub - FOTO

Son xəbərlər

Baş Prokurorluqdan WhatsApp istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:17

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

Bu gün, 16:50

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir

Bu gün, 16:36

TKTA Hesablama Palatası tərəfindən aparılan auditin nəticələrinə münasibət bildirib

Bu gün, 16:33

Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunur - SİYAHI

Bu gün, 16:17

Dövlət icra məmuru olmaq istəyənlərlə söhbət mərhələsinin vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 16:13

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

Bu gün, 16:09

Bəhram Əşrəfxanov: Ölkələrimiz arasında arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının əməkdaşlığı mühüm rol oynayır

Bu gün, 16:01

Səfir: Özbəkistan və Azərbaycanı ortaq tarixi keçmiş və vahid gələcəyə doğru birgə səylər birləşdirir

Bu gün, 15:46

Prezidentin köməkçisi: Azərbaycana qarşı təşviqatın qarşısını almaq üçün öz gündəmimizi qurmuşuq

Bu gün, 15:31

Hikmət Hacıyev: Biz gözləyirik ki, erməni cəmiyyətində müəyyən şəxslər üzr istəsinlər

Bu gün, 15:27

İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:22

Mehdiabadda iki marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 15:06

"iPhone Duo" modellərində ekran problemi yaranıb

Bu gün, 14:54

Bakıda yanğın təhlükəsizliyinə görə restoran bağlandı

Bu gün, 14:49

BDYPİ piyadalara xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:29

Azərbaycanın "Mi-17-1V" helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 14:10

İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib

Bu gün, 13:59

Ceyhun Bayramov: Ermənistan tərəfi sülh sazişinin imzalanması məsələsində fərqli tarixlər göstərir.

Bu gün, 13:53

Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib

Bu gün, 13:47
Bütün xəbərlər