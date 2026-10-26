 “CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

1news Redaksiyası16:09 - Bu gün
“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

"CNN telekanalının İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi".

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində keçirilən "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiyada deyib.

O bildirib ki, İsrailin hərbi avadanlıqları Azərbaycan ərazisinə daşıması ilə bağlı iddialar texniki baxımdan mümkün deyildi və belə bir hərəkət peyklər və digər müşahidə vasitələri ilə asanlıqla aşkarlana bilərdi.

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, dezinformasiya halları təkcə sosial şəbəkələrdə deyil, peşəkar mediada da baş verir və sözügedən iddialar Azərbaycana qarşı yönəlmiş dezinformasiya kampaniyasının tərkib hissəsi olub. 

"Bu kampaniyanın hədəfində təkcə jurnalistlər və peşəkar media deyil, diplomatlar da yer alıb".

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, İsrailin Azərbaycanın cənub bölgələrində həyata keçirdiyi axtarış-xilasetmə missiyası barədə məlumat yayan jurnalistlər bu anlayışın mahiyyətini düzgün başa düşməlidirlər.

O bildirib ki, belə missiyalar esmineslər, xüsusi təyinatlı hərbçilər, logistika bazası və digər dəstək elementlərini əhatə edir.

Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, bəzi media qurumları yanlış məlumatlar yaydıqdan sonra məsuliyyət daşımır, hətta məlumatlar rəsmi mənbələr tərəfindən təkzib edildikdən sonra belə, həmin iddialardan istifadəni davam etdirir və üzr istəmirlər.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Biz gözləyirik ki, erməni cəmiyyətində müəyyən şəxslər üzr istəsinlər

Cəmiyyət

Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan WhatsApp istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir

TKTA Hesablama Palatası tərəfindən aparılan auditin nəticələrinə münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

DTX Masazırda avtomobilləri yandırandan birini xaricdən tutub gətirdi

Azərbaycanda bir gündə 36 cinayət açılıb

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Qaxda məktəblilər arasında mübahisə xəsarətlə nəticələnib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Baş Prokurorluqdan WhatsApp istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:17

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

Bu gün, 16:50

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir

Bu gün, 16:36

TKTA Hesablama Palatası tərəfindən aparılan auditin nəticələrinə münasibət bildirib

Bu gün, 16:33

Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunur - SİYAHI

Bu gün, 16:17

Dövlət icra məmuru olmaq istəyənlərlə söhbət mərhələsinin vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 16:13

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

Bu gün, 16:09

Bəhram Əşrəfxanov: Ölkələrimiz arasında arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının əməkdaşlığı mühüm rol oynayır

Bu gün, 16:01

Səfir: Özbəkistan və Azərbaycanı ortaq tarixi keçmiş və vahid gələcəyə doğru birgə səylər birləşdirir

Bu gün, 15:46

Prezidentin köməkçisi: Azərbaycana qarşı təşviqatın qarşısını almaq üçün öz gündəmimizi qurmuşuq

Bu gün, 15:31

Hikmət Hacıyev: Biz gözləyirik ki, erməni cəmiyyətində müəyyən şəxslər üzr istəsinlər

Bu gün, 15:27

İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:22

Mehdiabadda iki marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 15:06

"iPhone Duo" modellərində ekran problemi yaranıb

Bu gün, 14:54

Bakıda yanğın təhlükəsizliyinə görə restoran bağlandı

Bu gün, 14:49

BDYPİ piyadalara xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:29

Azərbaycanın "Mi-17-1V" helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təliminin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 14:10

İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib

Bu gün, 13:59

Ceyhun Bayramov: Ermənistan tərəfi sülh sazişinin imzalanması məsələsində fərqli tarixlər göstərir.

Bu gün, 13:53

Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib

Bu gün, 13:47
Bütün xəbərlər