 Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib

1news Redaksiyası17:52 - Bu gün
Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib

Nazirlər Kabineti Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonalarını təsdiq edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Axar-Baxar Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası 11 292,91 hektar, İlisu Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası isə 10 108 hektar sahədə təsdiqlənib.

Milli parklar Prezident İlham Əliyevin ötən il iyulun 14-də imzaladığı sərəncam əsasında yaradılıb. Bu il fevralın 6-da dövlət başçısı onların əsasnamələrini təsdiqləyib.

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