Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib
Nazirlər Kabineti Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonalarını təsdiq edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Axar-Baxar Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası 11 292,91 hektar, İlisu Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası isə 10 108 hektar sahədə təsdiqlənib.
Milli parklar Prezident İlham Əliyevin ötən il iyulun 14-də imzaladığı sərəncam əsasında yaradılıb. Bu il fevralın 6-da dövlət başçısı onların əsasnamələrini təsdiqləyib.
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