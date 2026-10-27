Masallıda 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb
Masallı rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində E.Mirzəyev saxlanılıb. Onun üzərindən 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda araşdırma davam etdirilir.
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