 Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı

1news Redaksiyası14:18 - Bu gün
Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı

Salyan rayonunda bir ailənin üç üzvü bıçaqlanıb.

1news.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sarvan kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, ailənin oğlu ana-atasını və arvadını bıçaqlamaqda şübhəli bilinir.

Nəticədə, ana aldığı xəsarətlərdən ölüb, digər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Yaralıların 1966-cı il təvəllüdlü İsmayılov Ağabala Ramazan oğlu və onun gəlini 1988-ci il təvəllüdlü İsmayılova Təranə Bahadır qızı olduğu bildirilir.

Hadisənin başvermə səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
30

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Cəmiyyət

Mirsaleh Seyidov vəzifəsindən azad edildi, Sahib Rzayev Penitensiar xidmətin rəisi təyin edilib

Siyasət

İlham Əliyev: Kiminsə bizə nəyisə diktə edə biləcəyi barədə düşüncələr qətiyyətli mövqeyimizlə qarşılanacaq

Siyasət

İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Model Razi Əliyevanı döyməkdə təqsirləndirilən iş adamı ilə bağlı məhkəmə qərarı

Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı

Penitensiar xidmətin yeni rəisi kimdir? - DOSYE

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb

Bakıda azyaşlı ilə bağlı yayılan iddia üzrə taksi sürücüsü saxlanılıb

Qətllə nəticələnən görüşü deputatın oğlu təşkil edibmiş - FOTO

Qaxda məktəblilər arasında mübahisə xəsarətlə nəticələnib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:30

Model Razi Əliyevanı döyməkdə təqsirləndirilən iş adamı ilə bağlı məhkəmə qərarı

Bu gün, 14:29

Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı

Bu gün, 14:18

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Bu gün, 14:01

Penitensiar xidmətin yeni rəisi kimdir? - DOSYE

Bu gün, 13:41

Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb

Bu gün, 13:22

Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan Sahibkarlığın İnkişafı Fondu təxminən 240-dan çox biznesə dəstək göstərmişdir.

Bu gün, 13:15

Mirsaleh Seyidov vəzifəsindən azad edildi, Sahib Rzayev Penitensiar xidmətin rəisi təyin edilib

Bu gün, 13:08

Rəşad Əzizov: Bakı prosesi mədəniyyətlərarası dialoqun təşkil edilməsi missiyası əvvəlkindən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir

Bu gün, 13:06

Ramil Həsən AK Parti rəsmisi ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 12:59

Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü

Bu gün, 12:45

Xalq artisti Zaur Rzayevin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sabah Bakıda buludlu və yağışlı hava gözlənilir

Bu gün, 12:16

Qazaxda 36 yaşlı kişi hamamda yanıq xəsarətləri aldı

Bu gün, 12:11

Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub

Bu gün, 12:10

Zərərçəkənlə barışdı, məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı — mühüm qərar

Bu gün, 11:42

Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq

Bu gün, 11:37

Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislər hazırlanacaq

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev: Kiminsə bizə nəyisə diktə edə biləcəyi barədə düşüncələr qətiyyətli mövqeyimizlə qarşılanacaq

Bu gün, 10:55

Bakıda yeni park salınır - FOTO

Bu gün, 10:48
Bütün xəbərlər