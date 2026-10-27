Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan Sahibkarlığın İnkişafı Fondu təxminən 240-dan çox biznesə dəstək göstərmişdir.
“İqtisadiyyat Nazirliyi yerli biznesin davamlı böyüməsini təşviq etməyə və dəstəkləyici, yüksək şəffaf tənzimləyici çərçivə təmin etməyə sadiq qalır”
1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müşaviri Hüseyn Hüseynov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində keçirilən “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
Baxmayaraq ki, biz gənc sahibkarlarla əməkdaşlığı davam etdiririk və tərəfdaşlarımızı Azərbaycanda mövcud olan investisiya və ticarət imkanlarını, o cümlədən Azərbaycan şirkətləri ilə birgə müəssisələr vasitəsilə araşdırmağa təşviq edirik.
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