Rəşad Əzizov: Bakı prosesi mədəniyyətlərarası dialoqun təşkil edilməsi missiyası əvvəlkindən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir
“Geosiyasi gərginliklər, sosial-iqtisadi bərabərsizliklər, və süni intellekt kimi dördüncü sənaye inqilabının sentologiyaları sürətli inkişafı dünyada parçaalanma hissiyini gücləndirərək amillər sırasındadır”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.
“Yeddinci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumu özündən əvvəlki forumların zəngin irsinə əsaslanaraq, orta dəyərlər və dinclik birgəyərrüşə yönəlmiş müzakirələrdən qlobal parçaalanma problemlərinin fəal şəklində həllinə doğru inkişaf edəcəkdir. Forumun əsas məqsədi müzakirələrlə kifayətlənməmək, anlaşıq, əməkdaşlıq və ümumi ittifaq naminə körpülər quran konkret fəaliyyətlərə təkan vermək, eyni zamanda mədəniyyətlərarası və dinlərarası harmoniyanın, eləcə də davamlı inkişafın mühüm rolunu vurğulamaqdır” – deyə, o əlavə edib