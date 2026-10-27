 Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü

1news Redaksiyası12:45 - Bu gün
Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü

Siyəzən şəhərində qətl hadisəsi baş verib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 45 yaşlı Naqil Səmədağa oğlu Ağamalıyev qohumu, 43 yaşlı Xəyalə Muradağa qızı Ağamalıyevanı yaşadığı evdə boğaraq öldürüb.

Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Qətli törədən şəxsin qadının əmisi nəvəsi olduğu bildirilir.

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