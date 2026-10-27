Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü
Siyəzən şəhərində qətl hadisəsi baş verib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 45 yaşlı Naqil Səmədağa oğlu Ağamalıyev qohumu, 43 yaşlı Xəyalə Muradağa qızı Ağamalıyevanı yaşadığı evdə boğaraq öldürüb.
Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Qətli törədən şəxsin qadının əmisi nəvəsi olduğu bildirilir.
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