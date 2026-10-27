 AIREX 2026-ya sayılı günlər qaldı: Yeni evinizi və ya növbəti investisiya fürsətinizi kəşf edin! - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AIREX 2026-ya sayılı günlər qaldı: Yeni evinizi və ya növbəti investisiya fürsətinizi kəşf edin! - FOTO

1news Redaksiyası15:35 - Bu gün
AIREX 2026-ya sayılı günlər qaldı: Yeni evinizi və ya növbəti investisiya fürsətinizi kəşf edin! - FOTO

Bakı 4-6 noyabrda Azərbaycanın ilk ixtisaslaşmış beynəlxalq daşınmaz əmlak və investisiya sərgisi olan AIREX 2026-ya ev sahibliyi edəcək.

Avropadan Asiyaya müxtəlif ölkələri təmsil edən 70-dən artıq yerli və beynəlxalq şirkətin iştirak edəcəyi sərgiyə 20 min ziyarətçinin gələcəyi gözlənilir.

Sərgi ərəfəsində PAŞA Property Management tərəfindən keçirilən mətbuat konfransında tədbirin proqramı, iştirakçılar və ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulan imkanlar, eləcə də daşınmaz əmlak sektorunun inkişaf perspektivləri barədə məlumat verilib.

AIREX 2026 mənzil almaq və daşınmaz əmlaka sərmayə qoymaq istəyənlərlə yanaşı, investorları və daşınmaz əmlak sektorunun peşəkarlarını da bir araya gətirəcək. Sərgi ziyarətçilərə yerli və beynəlxalq layihələrlə tanış olmaq, onların xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat əldə etmək və şirkət nümayəndələri ilə birbaşa ünsiyyət qurmaq imkanı yaradacaq.

PAŞA Property Management şirkətinin baş icraçı direktoru Tural Əliyev sərginin əhəmiyyətini belə şərh edib: “AIREX 2026-nı daşınmaz əmlak bazarının müxtəlif iştirakçılarını vahid platformada bir araya gətirmək və sektorun inkişafına töhfə vermək baxımından mühüm təşəbbüs kimi qiymətləndiririk. Sərgi mənzil almaq və daşınmaz əmlaka investisiya qoymaq istəyənlərdən tutmuş, sahənin peşəkar iştirakçılarınadək geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycandakı layihələrlə yanaşı, xarici bazarlardakı imkanları araşdıran ziyarətçilər də beynəlxalq şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşə biləcəklər. İnanırıq ki, AIREX 2026 daşınmaz əmlak sektorunda əməkdaşlığın genişlənməsinə və yeni işgüzar əlaqələrin qurulmasına şərait yaradacaq”.

PAŞA Property Management şirkətinin kommersiya direktoru Riad Salayev isə sərginin ziyarətçilər və sektorun peşəkar iştirakçıları üçün yaradacağı imkanlara diqqət çəkib:

“AIREX 2026 ziyarətçilərə yerli və beynəlxalq daşınmaz əmlak layihələri ilə yaxından tanış olmaq, onların konsepsiyası, infrastrukturu və inkişaf perspektivləri barədə ətraflı məlumat əldə etmək imkanı yaradacaq. Şirkət nümayəndələri ilə birbaşa ünsiyyət ziyarətçilərə layihələrin xüsusiyyətlərini daha yaxşı anlamağa və onları öz gözləntilərinə uyğun qiymətləndirməyə kömək edəcək. Sərgi, eyni zamanda, daşınmaz əmlak bazarının iştirakçıları arasında peşəkar dialoqun inkişafı, təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi üçün platforma rolunu oynayacaq”.

Sərgi proqramında hansı mövzular müzakirə olunacaq?

Üç gün davam edəcək proqram çərçivəsində beş panel müzakirəsi, şirkət təqdimatları və sektorda yeni yanaşmalara həsr olunan tədbirlər keçiriləcək. Müzakirələrdə Azərbaycanın şəhərsalma perspektivləri, yeni inkişaf layihələri, brend rezidensiyalar, premium yaşayış layihələri, şəhər və məhəllələrin planlaşdırılması, dayanıqlı tikinti, eləcə də maliyyə və texnologiya şirkətlərinin daşınmaz əmlak sektoru ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq.

AIREX 2026 ziyarətçilərə maraqlandıqları layihələrin nümayəndələri ilə üz-üzə görüşmək, vacib detalları dəqiqləşdirmək və layihələri öz ehtiyaclarına uyğun qiymətləndirmək imkanı yaradacaq. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilər layihələr barədə ətraflı məlumat əldə edə, növbəti addımları isə şirkət nümayəndələri ilə müzakirə edə biləcəklər.

AIREX 2026-nın sponsorları PAŞA Real Estate Qrup, Baku City Residences, Sea Breeze, PMD Group, Bakı Ağ Şəhər və ABB-dir. Sərgi Times Consulting-in strateji tərəfdaşlığı və bir sıra dövlət qurumlarının dəstəyi ilə keçiriləcək.

Sərgiyə giriş ödənişsizdir.

Ziyarətçilər daha sürətli giriş üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə və ya sərgi günlərində məkanda qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Ətraflı məlumat: airex.az/az

Paylaş:
149

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - YENİLƏNİB 1

Mövqe

Milyonlarla azərbaycanlının ana dilində təhsilinə qadağa: Hicab arxasında gizlənən iranlı nazirin riyakar dəvəti - ŞƏRH

Cəmiyyət

ICESCO-nun Baş direktoru: Qarabağda gördüklərimizi dünyaya çatdırmaqdan qürur duyuruq

Mövqe

Elman Nəsirov: Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik və xalq-hakimiyyət birliyi hökm sürür

Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub

Bakıda rəqəmsal gələcəyin mədəniyyətlərarası ölçüləri müzakirə olunub

Siyəzəndə qadını öldürərək evindən qızıl və pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Salyanda ailə üzvlərini bıçaqlayan şəxs saxlanıldı - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Kürəkənini öldürən şəxs məhkəmə zalından azad edildi: Ali Məhkəmənin niyə belə qərar verdi? - TƏFƏRRÜAT

Deputatın oğlu Əhmədlidə kafedə qətllə nəticələnən davada iştirak edib, axtarışlar davam edir - YENİLƏNİB

Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb

Son xəbərlər

Milyonlarla azərbaycanlının ana dilində təhsilinə qadağa: Hicab arxasında gizlənən iranlı nazirin riyakar dəvəti - ŞƏRH

Bu gün, 18:03

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub

Bu gün, 17:52

Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:46

Bakıda rəqəmsal gələcəyin mədəniyyətlərarası ölçüləri müzakirə olunub

Bu gün, 17:30

Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:20

Siyəzəndə qadını öldürərək evindən qızıl və pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:01

Salyanda ailə üzvlərini bıçaqlayan şəxs saxlanıldı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:46

Azərbaycanda yağış və dolu gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:22

BMT Baş katibinin müavini: Mən Qarabağı ziyarət edən ilk BMT nümayəndəsi olmuşam

Bu gün, 16:21

"Report" İnformasiya Agentliyinin fəaliyyətə başlamasından 12 il ötür

Bu gün, 16:12

Azərbaycanda oktyabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlər başa çatıb

Bu gün, 15:57

ICESCO-nun Baş direktoru: Qarabağda gördüklərimizi dünyaya çatdırmaqdan qürur duyuruq

Bu gün, 15:57

Prezident və ailə üzvləri "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:46

AIREX 2026-ya sayılı günlər qaldı: Yeni evinizi və ya növbəti investisiya fürsətinizi kəşf edin! - FOTO

Bu gün, 15:35

İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 15:09

Elman Nəsirov: Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik və xalq-hakimiyyət birliyi hökm sürür

Bu gün, 15:04

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Forumda iştirakına dair videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 15:02

Leyla Əliyeva Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:30

Model Razi Əliyevanı döyməkdə təqsirləndirilən iş adamı ilə bağlı məhkəmə qərarı

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Bu gün, 14:01
Bütün xəbərlər