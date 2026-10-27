"Report" İnformasiya Agentliyinin fəaliyyətə başlamasından 12 il ötür
"Global Media Group" şirkətlər qrupuna daxil olan "Report" İnformasiya Agentliyi fəaliyyətinin 12-ci ilini tamamlayır.
2014-cü ildən onlayn media məkanında fəaliyyət ko göstərən agentlik Azərbaycan, rus və ingilis dillərində ölkədə və dünyada baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi və sosial hadisələr barədə xəbər və analitik materiallar təqdim edir.
Müxbir postları və xarici büroları vasitəsilə regional və beynəlxalq hadisələri işıqlandıran agentlik, həmçinin 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən "Report Media Məktəbi" ilə media sahəsində kadr hazırlığını həyata keçirir.
1news.az kollektivi olaraq "Report" İnformasiya Agentliyini fəaliyyətə başlamasının 12-ci ildönümü münasibətilə təbrik edir, həmkarlarımıza gələcək fəaliyyətlərində yeni uğurlar və bol oxucu auditoriyası arzulayırıq!